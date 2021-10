Tischtennis-Bezirksmeisterschaft : Mara Lamhardt bestätigt Favoritenrolle souverän

Kleve Die Spielerin von WRW Kleve siegt bei den Damen. Ihre Klubkollegin Lea Vehreschild verpasst das Endspiel denkbar knapp. Talent Silas Voepel holt zwei Titel.

Mara Lamhardt und Lea Vehreschild vom Tischtennis-Drittligisten WRW Kleve haben bei der Bezirksmeisterschaft der Erwachsenen, die in Erkelenz ausgetragen wurde, ihr Ziel erreicht. Sie lösten das Ticket zu den Westdeutschen Titelkämpfen. Mara Lamhardt wurde im Damen-Wettbewerb ihrer Favoritenrolle souverän gerecht. Die an Nummer eins gesetzte WRW-Spielerin wurde Bezirksmeisterin und gab auf dem Weg zum Titel in sechs Partien lediglich drei Sätze ab – zwei davon in der Vorrunde im Gruppenspiel gegen Verena Duhr (SC Bayer 05 Uerdingen), auf die sie im Finale erneut traf. Das Endspiel war dann eine klare Angelegenheit für Lamhardt. Sie setzte sich mit 3:0 (11:4, 11:8, 11:3) durch.