Am kommenden Samstag : Stadtfest in Kleve widmet sich der „E-nergie“

Am Samstag wird der Opschlag in Kleve für Autofahrer gesperrt. Hier können sich dann vor allem Kinder austoben. Foto: Ludwig Krause

Kleve Unter dem Motto „Kleve feiert voller E-nergie“ findet am Samstag, 30. April, das Stadtfest in der Klever Innenstadt statt. Der Opschlag wird für den Autoverkehr gesperrt.

In der ganzen Fußgängerzone wird es dann Vorführungen und Sonderaktionen geben. Mit von der Partie ist auch das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt Kleve , das am Opschlag von 10 bis 16 Uhr mit verschiedenen Aktionen aufwartet. Ebenfalls dort präsentiert sich der Fachbereich 64 (Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit) der Stadt Kleve – unter anderem mit einem Lastenrad-Parcours.

Zum Stadtfest „Kleve feiert voller E-nergie“ am Samstag, 30. April, wird der Opschlag temporär für Autos gesperrt. „Der Verkehrsraum wird an diesem Tag als Spiel- und Bewegungsraum zur Verfügung gestellt“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gebing. „Mit verschiedenen Aktionen und Angeboten am Opschlag und insbesondere am dortigen neuen Spielplatz ‚Klever Uferburg‘ möchten wir zeigen, welche Aufenthaltsqualität der Bereich hat.“ Auf dem Spielplatz können die Kinder nicht nur die Spielgeräte ausgiebig nutzen, sondern auch auf Schatzsuche gehen. Die Beute sind mit kleinen Geschenken gefüllte Brotdosen. Auch Kreativität ist gefragt: So können die Kleinen Einkaufstaschen bemalen und den Opschlag mit Straßenkreide kunterbunt verzieren. Außerdem werden mehrere Spiele aufgebaut.