Neue Ausstellung in Kleve : Koekkoek und die kleinen Leute

Eine der Studien von Barend Cornelis Koekkoek, die jetzt in dem Klever Malerpalais in der Innenstadt zu sind. Foto: B.C. Koekkoek-Haus

Kleve Das Klever Malerpalais präsentiert den „Zeichner“ Koekkoek: Die Bilder zeigen Studien arbeitender Menschen aus dem 19. Jahrhundert. Abgerundet wird die Schau der Zeichnungen mit Porträts von Menschen von Heute in ihren Werkstätten.

Sie machen Rast auf einem langem Weg. Rast im Schatten eines Felsens, wo es sich die beiden Händler so gut es eben auf dem harten Boden möglich ist, gemütlich gemacht haben. Während die beiden jungen Männer im Gespräch vertieft zu sein scheinen, guckt der Esel mit angestellten Ohren direkt auf den Zeichner. Das ist Barend Cornelis Koekkoek (1803 bis 1862), eigntlich berühmter Landschaftsmaler der niederlädnischen Romantik. Er hat das Fell des Langohrs so auf das Blatt gesetzt, dass man gleich in den weichen Pelz fassen möchte.

1846 schuf Koekkoek die „Landschaft mit zwei Rastenden mit Eseln“. Es ist eine Lithografie für den Kunstverein Cleve als Jahresgabe. Ein feines Blatt, das zeigt, wie genial der große Malerfürst auch den Zeichenstift beherrschte. Zu sehen sind 40 Zeichnungen von Koekkoek und 25 Fotografien von Bruno Meesters ab Sonntag im Klever B.C. Koekkoek-Haus, das dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Bruno Meesters vor einigen seiner Fotografien, links Wirtin Regina Evers in Hommersum. Foto: Matthias Grass

Koekkoek suchte und fand die Menschen, die ihm Model für die Zeichnungen „saßen“, in seiner direkten Umgebung. Also mit großer Wahrscheinlichkeit in Kleve, sagt Ursula Geisselbrecht-Capecki, künstlerische Leiterin des Hauses. Sie hat 40 Zeichnungen aus den Schenkungen und Ankäufen des Hauses seit Beginn der Sammlung zu einer Ausstellung zusammengestellt. Die obere Etage des Koekkoek-Hauses und der Gartensaal über der Beletage sind jetzt dem Zeichner Koekkoek gewidmet. Man kann die Studien und Figuren, aber auch Lithografien studieren, den feinen genauen Strich des Malers aus den Niederlanden, die Lebendigkeit der Figuren. Es sind die kleinen Leute, die Arbeiter und Bauern, die Mägde oder die Menschen, die für den Lebensunterhalt Reisig sammeln müssen. Zu sehen sind auf der einen Seite vor allem die gezeichneten Figuren-Studien, die sich auf den Menschen konzentrieren, auf seine Haltung: sitzend, stehend, gehend. Und wie man die Menschen „lebendig“ aufs Blatt bekommt. Es sind auf der anderen Seite aber auch lavierte oder aquarellierte Zeichnungen ganzer Szenen dabei: Wie die „Dorfkirmes“ von 1830 oder der „Blick auf Xanten“ von 1842. Alles zusammen ergebe „Das Lob der kleinen Leute“, sagt Geisselbrecht-Capecki. So auch der Titel der Ausstellung.

Diesen „kleinen Leuten“ des 19. Jahrhunderts stellt Geisselbrecht-Capecki Menschen von Heute gegenüber, die ebenfalls ihrem Werk nachgehen. Die hat der Klever Fotograf Bruno Meesters fotografiert. Im klassischen Schwarz-Weiß, in klassischer Pose: Mensch in seinem „Lebenswerk“, so der Titel der Fotoausstellung in der Ausstellung.