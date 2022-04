Awo Bahnhof Rheurdt : Raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer

Rheurdt Der Awo Bahnhof Rheurdt nimmt auch in diesem Jahr an der kreisweiten Aktion „Gemeinsam draußen schlafen“ teil. Diese soll am 20. Mai stattfinden. Eine entsprechende Überraschungs-Outdoortüte können Teilnehmende sich im Vorfeld sichern.

Die Aktion „Gemeinsam draußen schlafen“ der Jugendeinrichtungen des Awo-Kreisverbands Kleve geht in die zweite Runde. Im Jahr 2021 hatten die Jugendzentren im Südkreis Kleve eine verrückte Idee, um etwas Abwechslung in den tristen Corona-Alltag hereinzubringen. Sie riefen dazu auf, eine Nacht im Freien zu verbringen. Die Aktion, an der rund 400 Familien im Kreis Kleve teilnahmen, kam so gut an, dass schnell feststand, dass dies wiederholt werden muss. Für Freitag, 20. Mai, rufen die Jugendzentren also erneut dazu auf, wieder eine Nacht draußen zu schlafen. Ziel der Aktion: Einfach mal raus aus dem Alltag kommen, etwas Spannendes erleben und sich vielleicht mit anderen Familien oder Freunden zusammenschließen, um einen schönen gemeinsamen Abend zu verbringen. Damit keine Langeweile aufkommt, bietet jedes teilnehmende Jugendzentrum eine Überraschungs-Outdoortüte an, voll mit Ideen zur Gestaltung der Abenteuernacht. Interessierte Rheurdter können sich die Outdoortüte am Awo Bahnhof, Bahnstraße 39, abholen. Dort erhält man auch weitere Informationen zur Aktion.