Kleve : Bach-Konzert mit zwei Flügeln in der Stadthalle

Das Konzert geht am 2. November in der Stadthalle über die Bühne. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KLEVE Das Pianistenpaar Barbara und Sebastian Bartmann gastiert mit seinem Konzertprogramm am Dienstag, 2. November, 20 Uhr, in der Klever Stadthalle – an zwei Flügeln. Pianist und Komponist Sebastian Bartmann spielt dabei mit den minimalistischen Strukturen in Bachs Präludien.

(RP) In seinem Konzertprogramm „minimalBACH“ verwebt das Klavierduo imPuls Präludien von Johann Sebastian Bach mit der jüngeren minimal music. Das Pianistenpaar Barbara und Sebastian Bartmann gastiert mit seinem Konzertprogramm am Dienstag, 2. November, 20 Uhr, in der Klever Stadthalle – an zwei Flügeln. Pianist und Komponist Sebastian Bartmann spielt dabei mit den minimalistischen Strukturen in Bachs Präludien.

In diesem Konzert kommen nicht nur Bach-Freunde auf ihre Kosten, versprechen die Veranstalter. Denn die Originale sind im neuen Klanggewand gut erkennbar. Die gleichnamige CD bezeichnete die Fachpresse als „glanzvoll genial“. Sebastian Bartmann, auch als Komponist von Film- und Bühnenmusik tätig, versteht es, Bachs barocke Technik der „Fortspinnung“ geringster Motive mit eigenen Varianten neu zu verweben: „Die minimalistische Schlichtheit und betörende Schönheit fasziniert mich seit meiner Kindheit. Mit ,minimalBACH’ habe ich mich auf eine kompositorische Reise in diese pulsierende Klangwelt voller Rätsel zwischen zwei gegensätzlichen Polen begeben“, sagt er.

Im Konzert nimmt das Duo imPuls die Affekte und Essenz der einzelnen Präludien grundlegend auf. Dabei stellt der Komponist den Charakter der Vorlagen und deren pure Einfachheit heraus und re-komponiert sie als eigenständiger Teil eines Ganzen. Um 19 Uhr gibt Andreas Daams im Gespräch mit Sebastian Bartmann die Konzerteinführung „Das dritte Ohr“.

Konzertkarten (18 Euro). Einlass: kurz vor 19 Uhr, es gilt „3G“, Maske bis zum Platz.

(RP)