Bahnhof Kleve : Das Bahndach kommt weg

Es gibt einen Kompromiss: Stadt, Bahn und Investor teilen sich die Kosten für den Abriss. Damit kann die Aufwertung des alten Bahngebäudes endlich abgeschlossen werden.

Das baufällige Bahnsteigdach des Klever Bahnhofs soll bald Geschichte sein: Nach langen Verhandlungen zwischen Bahn, Stadt und Investor einigte man sich auf eine Teilung der Kosten für Abriss und Anpassungsarbeiten. „Damit sollte diese ,never-ending-story’ ein Ende haben“, sagt Kleves Kämmerer Willibrord Haas. Für die Abrissarbeiten an dem Dach und die Aufbereitung des Bahnsteiges sind zwei Wochen veranschlagt. Eine Empfehlung dafür gab’s im Hauptausschuss nicht, obwohl es in der Sitzung trotz der von den Clever Demokraten beantragten Fraktionsberatung nach einer großen Mehrheit für den ausgehandelten Kompromiss aussah.

Wenn der Rat am kommenden Mittwoch die Vorlage verabschieden sollte, werde die CDU-Fraktion allerdings nicht mit guter Laune dafür abstimmen, sagte Jörg Cosar, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Stadtgestaltung, am Rande der Sitzung. Denn letztlich stehle sich die Bahn dabei aus der Verantwortung. Aber man sei froh, die Kuh vom Eis zu haben. „Deshalb sind wir dem Kämmerer für das Ergebnis erst einmal dankbar“, so Cosar. Ähnlich formulierte es Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne): „Wir sind sehr erfreut, dass man angesichts der langen Vorgeschichte endlich eine gute Lösung gefunden hat und auch der Investor eingebunden ist. Aber zur Bahn sage ich hier erstmal nichts“, so die Grünen-Fraktions-Chefin.

Der Kompromiss sieht vor, dass die Abrissarbeiten am Dach vielleicht bereits am 20. April beginnen können. In langen Gesprächen war es Haas gelungen, die ursprünglich für den Abriss des Daches und die Herstellung des Bahnsteigs von der Bahn veranschlagten 294.000 Euro herunter zu rechnen. „Die Nettosumme beträgt jetzt 183.000 Euro“, sagt Haas. Außerdem habe er mit der Bahn vereinbaren können, dass sich Stadt, Bahn und Investor die Summe teilen. Damit muss die Stadt also 61.000 Euro plus die anfällige Mehrwertsteuer übernehmen, damit die Bahn ihr baufälliges Dach abreißen und die Bahnsteigoberfläche vorbereiten kann. Eventuell anfallende Mehrkosten werden ebenfalls gedrittelt.