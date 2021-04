Spendenübergabe : 3600 Brote für die Klever Tafel

Kleve Seit einem Jahr wird die Klever Tafel mit monatlichen Brotspenden von den Klever Investoren unterstützt. Bald sind es über 3.600 Brote, die an die Klever Tafel übergeben sein werden. gebacken von der Bäckerei Dercks im Klever Bahnhof

Baumann & Wilmsen GbR an Michael Rübo von der Klever Tafel überreichte. Seit einem Jahr wird die Klever Tafel mit monatlichen Brotspenden von den Klever Investoren unterstützt. Bald sind es 3600 Brote, die an die Klever Tafel übergeben sein werden. Gebacken von der Bäckerei Dercks im Klever Bahnhof, der jüngst von Baumann & Wilmsen gekauft und saniert wurde. Das seien umgerechnet rund 10.000 Euro an Spenden, sagt van Bonn.

Man sehe das nicht nur als Spende an die Klever Tafel, die, so Rübo, die Brote gerne übernimmt, sondern auch als Unterstützung, als Hilfe für den Bäcker im Haus, sagt Dirk Baumann. In Corona-Zeiten fehlten hier am Bahnhof viele Menschen, die sonst zur Laufkundschaft des Bäckers gehören. Auf der anderen Seite habe man vom höheren Bedarf an Brot in der Tafel erfahren und mit den Brotspenden begonnen, so Baumann. Die Spenden sollen auch fortgeführt werden, wenn Corona überwunden sein sollte.