Franziskus-Haus in Kleve : Zwei Neubauten für zeitgemäße Pflege

Franziskus-Haus in Kleve

KLEVE Umzug in das neue Franziskus-Haus steht bevor. Ab dem nächsten Monat füllt sich das neue Haus mit Leben. Das Seniorenzentrum Veronika in Kleve-Rindern ist dann voraussichtlich im Monat Dezember bezugsfertig.

(RP) Die Bewohner des Franziskus-Hauses ziehen um – jedenfalls zum Teil: Nach 20 Monaten Bauzeit füllt sich das neue Franziskus-Haus ab Montag, 3. Mai, mit Leben. Der großzügige Neubau in der Spyckstraße bietet komfortable Einzelzimmer für 60 Bewohner. Die Kosten für den Neubau in Sichtweite des Mutterhauses der Franziskusschwestern betragen etwa 9,2 Millionen Euro.

Auf dem Weg in moderne und zeitgemäße Gebäude werden die 100 Bewohner des „alten“ Franziskus-Hauses aufgeteilt, 40 Bewohner warten deshalb noch einige Monate auf ihren Umzug. Voraussichtlich im Dezember 2021 beziehen sie das neue Seniorenzentrum Veronika in Kleve-Rindern.

Die Neubauten waren notwendig: 99 Pflege-Plätze bietet das „alte“ Franziskus-Haus aktuell. Das Gebäude (Baujahr 1977) entspricht dabei nicht mehr den Anforderungen, die Bewohner und Mitarbeiter an eine moderne Pflegeeinrichtung haben. Vor allem die kleinteilige Bauweise verhinderte die Umsetzung moderner Pflege- und Betreuungskonzepte.

Mit dem Bezug des Neubaus am 3. Mai steht nun die Umstellung des Franziskus-Hauses auf das Wohngruppenprinzip an: Große und gemütliche Wohnküchen mit Essbereich sind die Herzstücke der Wohnbereiche. Sie heißen wie bekannte Klever Sehenswürdigkeiten – Schwanenburg oder Elsabrunnen. Die Bewohner treffen sich hier in Kleingruppen zu den Mahlzeiten und für Aktivitäten.