Saisonjobs : Wunderland Kalkar sucht Mitarbeiter für die Saison

Veranstaltungsort der TV-Gala zur Verleihung des Medien-preises Goldene Sonne: das Freizeitzentrum Wunderland Kalkar im Kreis Wesel. Es wurde ab 1995 auf dem Areal des niemals in Betrieb gegangenen schnellen Brüters in Kalkar errichtet. Foto: Wunderland Kalkar/Abdruck honorarfrei. Foto: Wunderland Kalkar

Das Wunderland Kalkar vergibt für die Saison wieder eine Menge Jobs in fast allen Bereichen des Unternehmens. Auch Studenten und Senioren sind gern gesehen

KALKAR Mit den Osterferien beginnt die Saison im Familienpark des Wunderlands Kalkar. In anderen Bereichen, im Hotel, in der Gastronomie und im Messe- und Event-Bereich, ist praktisch immer Saison und wird ein fester Stamm Mitarbeiter benötigt. Gerade für den Freizeitpark „Kernie`s“ braucht das Unternehmen aber in jedem Jahr eine Vielzahl an Teilzeitkräften. Die findet es unter anderem durch den jährlichen „Jobberday“, der jetzt wieder stattfindet: Am Samstag, 7. März, können sich Interessierte vor Ort um einen Job oder auch um eine feste Anstellung bewerben.