Windkraft : Naturkundliche Exkursion durch den Reichswald

Windräder im Wald ist ein Thema des Ausflugs.

In Zusammenarbeit mit dem Naturkundler und Zoologen Wolfgang R. Müller laden das Bündnis „Pro Reichswald“ und die Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind im Reichswald“ für Sonntag, 8. März, 14 Uhr, zu einer naturkundlichen Exkursion am Reichswald ein. Treffpunkt ist der Parkplatz Triftstraße/ Ecke Asperberg in Goch-Nierswalde. Gut zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Bemühungen um den Bau und Betrieb von zwölf Großwindkraftanlagen am Kartenspielerweg im Reichswald ein vorläufiges Ende fanden. Die Gemeinde Kranenburg hält weiterhin an dem Vorhaben fest. „Wir halten es für wahrscheinlich, dass es mindestens mittelfristig zur Überarbeitung des Flächennutzungsplans und Einreichung eines neuen Bauantrags kommen wird“, sagt BI-Vorstandsmitglied Katja Eis.