Kleve : Testbus fährt rund um Kleve

Kleve Immer mittwochs können sich Bürger im Bus von Clivia auf Corona testen lassen. Der Bus kommt von Busreisen Stiehl und ist barrierefrei.

Es soll ein Angebot für alle Klever sein, die etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt wohnen, oder älter und eingeschränkt mobil sind, so dass sie nicht mal schnell zu einem Corona-Testzentrum gelangen können. „Wir wollen mit unserem Testbus genau die Menschen erreichen, die bisher vergessen wurden und zwar die hochbetagten und nicht mehr mobilen Menschen, die in kleinen Ortschaften und Dörfern leben“, erklärt Christian Nitsch, Geschäftsführer der Clivia-Gruppe. Ihr ehemaliger Linienbus, zur Verfügung gestellt von Busreisen Stiehl, ist ab sofort immer mittwochs rund um Kleve unterwegs, um den Bürgern vor Ort ein kostenloses Test-Angebot zu machen. An den übrigen vier Wochentagen ist der Testbus für Firmentestungen im Einsatz.