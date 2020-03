Fußball : „Frust zu schieben, hilft uns nicht weiter“

Kalkar Kreisliga A: Der BV Wissel kann kaum auf dem Platz trainieren und ist schon seit dem 1. Dezember ohne Liga-Spiel.

Am Sonntag wird es 97 Tage her sein, dass Ihre Mannschaft das letzte Meisterschaftsspiel bestritten hat. Haben Sie in Ihrer langen Karriere so etwas schon einmal erlebt?