Testergebnis : Bahnhöfe gelten als akzeptabel

(mgr) Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat die Bahnhöfe in seinem Verbund begutachtet und bewertet. Drei liegen im Klever Land:

Der Bahnhof Kleve Dass der barrierefreie Zugang zum Klever Bahnhof nur relativ ist, hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) in seiner Beurteilung der Bahnhöfe im Klever Land nicht erkannt: Zwar kann man – vorausgesetzt der Zug hält auf Gleis eins – ebenen Fußes vom Bus zur Bahn und umgekehrt, doch hält der Zug auf Gleis zwei, muss man über die steile Stiege der Brücke. Und nutzt man Park’n’Ride dann gilt das gleiche. Ansonsten gilt der Bahnhof aus Sicht der VRR-Prüfer außer bei Sauberkeit und Graffiti auf dem Bahnsteig (hier gibt’s ein gelb für ausreichend) als akzeptabel. Das heißt, der Bahnhof bekommt ein „grün“ für „in Ordnung“ in der Gesamtwertung.

Der Bahnhof Goch hat in punkto Sauberkeit auf dem Bahnsteig ein „Mangelhaft“ und ein gelb für „Ausreichend“ in Sachen Graffiti auf dem Bahnsteig, ist aber auch im Zugang unschön bei Sauberkeit und Graffiti (Ausreichend). In der Gesamtnote gibt’s auch hier ein akzeptabel.