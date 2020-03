Coronavirus : Coronavirus: Kreis empfiehlt, Veranstaltungen abzusagen

Kreis Kleve Immer dann, wenn zahlreiche Besucher zu erwarten sind, sollen Veranstaltungen wegen der Ansteckungsgefahr besser nicht stattfinden, sagt der Kreis Kleve.

Weitere Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus’ vor Ort: Die Tichelpark Kinos in Kleve haben die Premiere des neuen James-Bond-Films verschoben. Sie soll nun – wie auch in anderen Kinos – im November stattfinden.

Die wegen der Coronavirus-Gefahr abgesagte Job- und Ausbildungsplatzbörse in der Klever Stadthalle wurde auf den 19. August verlegt. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch folgt der Empfehlung des Kleve und teilt mit, dass die für Freitag, 6. März, vorgesehene Jahreshauptversammlung der Feuerwehr sowie das für Samstag, 7. März. geplante Männerballett-Tanzturnier des Karnevalsvereins der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch - KFG e.V. abgesagt werden. Die Feuerwehr bittet hierfür um Verständnis. Bereits gekaufte Karten für das Männerballett-Tanzturnier behalten zunächst ihre Gültigkeit. Der Karnevalsverein will in Kürze informieren, ob es einen Ausweichtermin gibt. Die Veranstaltung Stefan Lex & Ensemble Pomp-A-Dur im Stadttheater Emmerich wird vom 15. März auf den 17. Januar 2021 verschoben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Kartenrückgaben sind nur an der VVK Stelle möglich, an der die jeweiligen Karten gekauft worden sind. Weitere Infos gibt es im Theaterbüro, Telefon 752000.