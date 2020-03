Sanierung der B57 in Marienbaum : B 57: Ab April gibt es tagsüber kein Durchkommen

Xanten Die Bundesstraße wird in Xanten-Marienbaum bis Oktober in fünf Abschnitten saniert. Umleitungen werden eingerichtet.

Vom 6. April an läuft kaum noch etwas auf der Bundesstraße 57 in Marienbaum. Dann beginnt der Landesbetrieb Straßen NRW im Auftrag des Bundes mit der Sanierung der Straße, die täglich über 7000 Fahrzeuge nutzen. In fünf Abschnitten werden nach und nach die 1,5 Kilometer durch das Dorf ausgekoffert und neu asphaltiert, ergänzt um Arbeiten wie die Herstellung von barrierefreien Übergängen und an ein Einmündungen. Parallel dazu plant die Stadt den Austausch der Straßenlaternen. Bis Oktober müssen sich Anwohner, Berufspendler und Lastwagenfahrer wegen der damit verbundenen Sperrungen der Fahrbahn mit Umleitungen abfinden. Eine wichtige Botschaft von Projektleiter Dietmar Giesen an die Anwohner: „Wenn etwas nicht klappt, rufen Sie uns an.“