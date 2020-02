Neue Laternen geplant : Mehr Licht für die B 57 in Marienbaum

Im April soll die Sanierung der B 57 in Marienbaum beginnen. Die Arbeiten werden vermutlich bis Oktober andauern. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Anlieger werden an den Kosten beteiligt – durch eine Gesetzesreform ist ihr Anteil kleiner als bisher.

Wenn die Bundesstraße 57 in Marienbaum saniert wird, soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden – und zwar beidseitig. Derzeit stehen die Peitschenlampen nur auf einer Straßenseite. Das neue Konzept, dem Xantens Rat noch am 10. März zustimmen muss, sieht Leuchtmasten rechts und links vor. Die Anwohner müssen sich an den Kosten beteiligen, werden aber erstmals für Xanten von einer Neuregelung des Kommunalabgabengesetzes profitieren, das Mitte Dezember der Landtag verabschiedet hatte. Statt 80 Prozent der Kosten für die neue Beleuchtung sollen ihnen dadurch nur 40 Prozent in Rechnung gestellt werden. Die Differenz trägt das Land. 20 Prozent gehen zulasten der Stadt.

Über die Sanierung der Bundesstraße, über die Erneuerung von einigen Kanalanschlüssen sowie eine neue Beleuchtung wird der Landesbetrieb Straßen NRW gemeinsam mit der Stadt am 4. März informieren. Beginn ist um 19 Uhr. „Ich hoffe, das Wallfahrtsheim ist groß genug“, sagte die Vorsitzende Birgit Mölders auf der Sitzung des Bezirksausschusses in Marienbaum. Sie rechnet mit einem großen Andrang, denn das Thema wird nicht nur die Menschen im Dorf interessieren, sondern auch viele, die die Bundesstraße für die Durchfahrt nutzen. Von Vynener Seite ist allein schon wegen der geplanten Umleitung durch ihre Ortschaft mit einem regem Zuspruch zu rechnen. Dort befürchtet man nicht nur eine erhebliche Zunahme des Durchgangsverkehr, sondern auch erhebliche Folgeschäden für die Straßen. Eine großräumige nördliche Umgehung gerade für Pendler soll zudem über die B 67 zur Autobahn A 57 führen.

Die B 57 in Marienbaum wird vermutlich ab dem 6. April in fünf Teilabschnitten saniert, für die der Landesbetrieb Straßen NRW jeweils etwa sechs bis acht Wochen veranschlagt. Das macht auch eine zeitweise Vollsperrung tagsüber erforderlich, so dass dann Anwohner nicht ohne Weiteres mit dem Fahrzeug zu ihren Wohnungen gelangen können. Am Abend wird die Sperrung aufgehoben. Notfalls müsse man das Auto in der Nähe abstellen, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs. Aber man könne in Ausnahmefällen auch mit Vertretern des bauausführenden Unternehmens sprechen, ob eine Zufahrt möglich sei. „In der Regel findet sich fast immer eine Möglichkeit.“ Zu Zeiten ohne Vollsperrung wird der Verkehr mit einer Einbahnstraßenregelung geleitet.

Ein Austausch der Beleuchtung sei notwendig, betont die Stadt in einer Unterlage für die Lokalpolitik. Die Masten stammten aus den 60er Jahren und seien in ihrer Standsicherheit gefährdet. Ende November 2019 war eine veralterte Straßenlaterne am Lohscher Weg umgefallen. Das verdeutliche die Notwendigkeit der Maßnahme, schreibt die Stadt.