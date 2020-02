Geplante Sperrung während B57-Sanierung : „Marienbaum ist in Aufruhr“

Besorgte Gewerbetreibende an der B 57 in Marienbaum: Sven Paeßens von der MIT in Xanten (l.) sagte ihnen seine Unterstützung zu. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten B 57-Sanierung: Gewerbetreibende protestieren gegen Sperrung der Bundesstraße.

Im Xantener Ortsteil Marienbaum befürchten Gewerbetreibende massive Umsatzeinbußen, wenn im April die Sanierung der B 57 beginnt und die Bundesstraße dafür gesperrt werden sollte. Sie fordern vom zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW, dass ihre Ladengeschäfte und Büros für ihre Kunden und Lieferanten weiter erreichbar bleiben. Sie haben sich deshalb auch an die Stadt Xanten und an die Politik vor Ort gewandt. „Marienbaum ist in Aufruhr“, sagte Michael Reuter, der ein Steuerberaterbüro in Marienbaum betreibt. Der Bürger dürfe mit seinen Sorgen nicht allein gelassen werden. „Wir erwarten von der Stadt, dass sie uns unterstützt.“ Unter den Gewerbeleuten sind Bäcker, Imbissbetreiber, Friseure, Ärzte, Handwerker und Automechaniker. Sven Paeßens von der Mittelstandsunion (MIT) in Xanten sagte zu, dass er sie unterstützen werde.