Neue Einreisebestimmungen in Israel : Xantener müssen Palästina-Reise wegen Corona-Virus absagen

Neue Einreisebestimmungen in Israel

Xanten Xantener wollten die Partnerstadt Beit Sahour besuchen. Aber aus Sorge vor dem Corona-Virus verschärft Israel die Einreisebedingungen.

Der Xantener Städtepartnerschaftsverein hat am Mittwochabend eine für Freitag geplante Reise nach Palästina kurzfristig absagen müssen. Damit reagierte er auf Israels neue Einreisebestimmungen für Touristen aus Deutschland, die das Land aus Sorge vor einer Ausbreitung des Corona-Virus erlassen hat. „Reise gecancelt“, teilte Rainer Groß mit, der die Fahrt organisiert hatte.

Eine Xantener Reisegruppe hatte am frühen Freitagmorgen nach Palästina fliegen wollen, um dort bis Donnerstag zu bleiben. Der Besuch von Sehenswürdigkeiten und ein Treffen mit Vertretern von Xantens Partnerstadt Beit Sahour (Palästina) standen auf dem Programm. „Alles war vorbereitet, gebucht und geregelt“, erklärte Groß.

Am Mittwochnachmittag europäischer Zeit hatte Israel aber neue Einreisebestimmungen für Reisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien veröffentlicht. Demnach dürfen Touristen aus diesen Ländern nicht einreisen, außer wenn sie glaubhaft nachweisen können, dass sie eine häusliche Quarantäne einhalten können. Diese Information erhielt auch Groß. Demnach hätten er und die anderen Teilnehmer nur nach Israel reisen dürfen, wenn sie vor Ort für 14 Tage einen Platz gehabt hätten, an dem sie in häuslicher Quarantäne geblieben wären. Die Reise selbst sollte aber nur sieben Tage dauern.