Etwa ein Hektar brannte : Dutzende Feuerwehrleute löschen Feldbrand bei Xanten

Xanten/Veen/Wesel Bei Ernte-Arbeiten in Xanten ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Durch die Trockenheit breitete sich der Brand schnell aus. Feuerwehrleute aus Xanten, Veen und Wesel kämpften gegen die Flammen.

In Xanten haben etwa 60 Feuerwehrleute aus mehreren Orten am Montagnachmittag einen größeren Flächenbrand gelöscht. Das Feuer war wahrscheinlich bei Erntearbeiten auf einem Feld in der Nähe des Bankschen Wegs ausgebrochen, wie Xantens Feuerwehrleiter Markus Windhuis berichtete. Wegen der Trockenheit habe sich der Brand schnell ausgebreitet. Etwa ein Hektar der abgeernteten Fläche habe gebrannt. Fast alle Einheiten der Xantener Feuerwehr seien eingesetzt worden, zur Unterstützung seien zusätzlich Feuerwehrleute aus Veen und Wesel mit Tanklöschfahrzeugen angefordert worden. Außerdem hätten Landwirte mit ihren Traktoren im Boden eine Schneise gezogen, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. So habe der Brand gelöscht werden können. Niemand sei verletzt worden. Für die Löscharbeiten sei die Straße Bankscher Weg zwischen den Straßen Am Bruckend und Alt-Vynscher-Weg durch die Polizei bis gegen 16.40 Uhr gesperrt worden.