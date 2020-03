Mediziner scheidet Mitte des Jahres aus : Suche nach einem Nachfolger für Kinderarzt Lammert läuft

Xanten Das MVZ des Marien-Hospitals führt Gespräche mit Bewerbern für die Kinderarztpraxis in Xanten. Warum Klemens Lammert Mitte des Jahres ausscheidet, ist weiter unklar.

Die Hintergründe für das Ausscheiden von Klemens Lammert aus der Kinderarztpraxis in Xanten zum 30. Juni bleiben unklar. Der Mediziner habe die Geschäftsführung um eine Auflösung seines Vertrages gebeten, teilte das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Marien-Hospitals in Wesel auf Anfrage der Redaktion mit. Nähere Angaben zu den Gründen machte der Sprecher nicht. An die Geschäftsführung seien aber keine Klagen über die Arbeit des Kinderarztes herangetragen worden, ergänzte der Sprecher. Auch der Mediziner äußerte sich auf Anfrage der Redaktion nicht. Seit 2017 leitet er die Kinderarztpraxis in Xanten, die zum MVZ des Marien-Hospitals gehört.