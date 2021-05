Eigene Gesellschaft gründen oder nicht? : Xanten berät über Wohnungsbau

Xanten In Xanten fehlen bezahlbare Wohnungen. Die SPD und die FBI sind deshalb für eine eigene Wohnungsgesellschaft, die Verwaltung ist dagegen. Sie hält daran fest, die Anteile an der Grafschaft Moers zu erhöhen.

In Xanten beraten Verwaltung und Politik darüber, wie in der Stadt mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Einigkeit besteht darüber, dass etwas getan werden muss und die Stadt dafür Geld ausgeben soll. Es gibt aber unterschiedliche Auffassungen darüber, welcher Weg der beste ist.

Die SPD und die Freie Bürgerinitiative (FBI) sprechen sich für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft aus. Xanten müsse dieses Thema selbst in die Hände nehmen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Olaf Finke in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Die FBI beantragte, dass die Verwaltung ein Konzept für eine Xantener Wohnungsbaugesellschaft aufstellen soll.

Die Verwaltung favorisiert einen anderen Weg und hält an einem Ratsbeschluss von 2018 fest. Damals entschied die Politik, dass die Stadt ihren Anteil an der Wohnungsgesellschaft Grafschaft Moers von 2,74 Prozent auf rund elf Prozent erhöht. Damit ist die Hoffnung verbunden, stärker Einfluss auf das kommunale Unternehmen nehmen zu können und mit dessen Unterstützung mehr bezahlbaren Wohnraum in Xanten zu schaffen.