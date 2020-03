Fußball : SVS II fährt als Außenseiter zum Spitzenreiter

Johannes Bothen: „Haben nichts zu verlieren.“. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Sonsbeck Für Johannes Bothen, Trainer des Bezirksligisten, ist die Nachholpartie beim TSV Wachtendonk-Wankum ein „Bonusspiel“. Außerdem plagen den Coach einige Personalprobleme.

So schnell kann‘s gehen: Das Gastspiel des Fußball-Bezirksligisten SV Sonsbeck II beim TSV Weeze ist am vergangenen Sonntag frühzeitig abgesagt worden. Spieler und Trainer Johannes Bothen durften sich, statt auf dem Platz zu stehen und ihrem Hobby nachzugehen, einen ruhigen Nachmittag daheim gönnen und aus der Ferne beobachten, was die spielenden Kollegen der anderen Mannschaften so treiben.

Richtig angenehm dürften die am Abend dann gelesenen Ergebnisse von den fremden Plätzen allerdings nicht gewesen sein. Für den SV Sonsbeck II ging es in der Tabelle ohne eigenes Zutun um einen Rang nach unten. Das ist überschaubar und wäre so tragisch nicht, aber alles hat ja bekanntlich seine zwei Seiten. Und während die eine sagt, dass der SVS II noch ein wenig Distanz zu den bedrohlichen Plätzen der Liga hat, macht die andere deutlich, dass es enger geworden ist und die Konkurrenz im Tabellenkeller auch nicht schläft.

Vor diesem Hintergrund muss der SVS II am heutigen Abend um 20 Uhr sein Nachholspiel beim Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum bestreiten. Die Partie war am vorgesehenen Termin ausgefallen, weil Sturmtief Sabine zu heftig wütete. Inzwischen hat der TSV allerdings ein wenig an Souveränität eingebüßt. Der im ersten Teil der Saison ohne Niederlage gebliebene Tabellenführer hatte mit dem 2:3 bei Borussia Veen erstmals das Nachsehen und fand auch anschließend beim torlosen Remis gegen den VfL Repelen noch nicht zurück in die Spur.

Dennoch will Bothen nicht an der Favoritenrolle des TSV rütteln. „Für uns hat die Partie weiterhin den Charakter eines Bonusspiels“, sagt der Sonsbecker Coach, was nichts anderes heißen soll als: „Wir können nur gewinnen, denn Punkte in Wachtendonk einzuplanen wäre immer noch sehr vermessen.“ Versuchen werden es seine Schützlinge dennoch. Zusehen, was passiert, und dann das Beste daraus machen, lautet die Sonsbecker Devise.

Der Spieltermin während der Woche beschert den Gästen personelle Probleme. Mit Marlon Mertens und Philipp van Huet darf Bothen nicht rechnen – beide sind am heutigen Abend beruflich verhindert. Gleiches gilt wohl auch für Lukas Maas, wobei Bothen bei ihm noch die leise Hoffnung hegt, dass er doch noch auf den Mittelfeldmotor zurückgreifen kann.