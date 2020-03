Mediziner hört Mitte des Jahres auf : Eltern wollen Kinderarzt Klemens Lammert in Xanten halten

Xanten In einem Schreiben wenden sie sich an den Arbeitgeber des Mediziners und loben dessen Arbeit. Mitte des Jahres soll Lammert aus der Praxis ausscheiden.

In Xanten haben sich mehrere Eltern zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für einen Verbleib von Kinderarzt Klemens Lammert einzusetzen. Auf Facebook haben sie dafür eine Gruppe gegründet, der Titel lautet: „Wir möchten unseren Kinderarzt Lammert behalten“. Sie haben sich auch schon an den Arbeitgeber des Mediziners gewandt, das Marien-Hospital Wesel.

In einer E-Mail schrieben sie an das Krankenhaus, dass sie mit der Arbeit des Kinderarztes sehr zufrieden seien. Eine Mutter macht sich außerdem in einem Leserbrief in unserer Zeitung für einen Verbleib Lammerts in Xanten stark.