Zusammen mit Alpen und Sonsbeck : Xanten schreibt Auftrag für Abfallentsorgung neu aus

Xanten Nach acht Jahren endet Xantens Vertrag mit Schönmackers über die Abfallentsorgung in der Stadt. Der Auftrag wird deshalb neu ausgeschrieben. Xanten will dabei wieder mit Alpen und Sonsbeck zusammenarbeiten.

In Xanten wird die Abfallentsorgung von der Firma Schönmackers übernommen. Der Auftrag endet am 31. Dezember 2021, deshalb muss er neu vergeben werden. Dafür bereitet die Stadt eine europaweite Ausschreibung vor, zusammen mit Alpen und Sonsbeck. Darauf haben sich die drei Kommunen geeinigt. In seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag hat Xantens Stadtrat diesem Vorschlag zugestimmt.