Medizinische Versorgung in Wermelskirchen : Neue Frauenarztpraxis eröffnet Ende Mai

Eröffnen eine neue gynäkologische Praxis im MVZ: Dr. Stephan Ganz, Chefarzt der Gynäkologie im Krankenhaus Wermelskirchen, Fachärztin Anna Slutschanski und Oberarzt Walid Jdeed (von links) sind künftig nicht nur in der Klinik, sondern auch im MVZ für ihre Patientinnen da. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Das Medizinische Versorgungszentrum am Schwanen bekommt auch eine Gynäkologie. Chefarzt Dr. Stephan Ganz, Fachärztin Anna Slutschanski und Oberarzt Walid Jdeed bieten dann dort Vor- und Nachsorgeuntersuchungen an.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Schwanen rüstet auf: Am Donnerstag, 27. Mai, eröffnet dort eine neue gynäkologische Praxis, in der sich drei Ärzte aus der Gynäkologie des Krankenhauses Wermelskirchen um die Patientinnen kümmern. Neben Chefarzt Dr. Stephan Ganz wechseln sich künftig auch Oberarzt Walid Jdeed und Fachärztin Anna Slutschanski mit dem Dienst im Krankenhaus und in der Praxis im MVZ ab. Während Anna Slutschanski, die bereits seit 2012 als Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Krankenhaus arbeitet und damals „auch noch vielen Babys auf die Welt geholfen hat“, wie sie lächelnd verrät, ab Ende Mai 50 Prozent ihrer Zeit in der neu eingerichteten Praxis arbeiten wird, teilen sich die beiden Ärzte die restliche Zeit unter sich auf.

„Wir haben feste Tage eingeplant, an denen wir in der Praxis sind, damit die Patientinnen wissen, wann jeder von uns vor Ort ist“, sagt Dr. Stephan Ganz, der im Januar als neuer Chefarzt der Gynäkologie im Krankenhaus angetreten ist, vom Helios Klinikum Niederberg ins Bergische wechselte. „Mittlerweile habe ich mich hier sehr gut eingelebt“, verrät der Wuppertaler. „Mich hat das Gesamtkonzept in der Gynäkologie überzeugt und ich bin sicher, dass wir in naher Zukunft auch noch weitere Therapiemöglichkeiten anbieten können“, hatte er bei seinem Antritt in Wermelskirchen versprochen – diese Ankündigung macht er mit der Einrichtung der Praxis im MVZ auch wahr. „Wir haben lange darauf hingearbeitet und freuen uns sehr, dass wir in den drei Untersuchungsräumen in der neuen Praxis künftig das gesamte Spektrum an Untersuchungen anbieten können“, sagt Stephan Ganz.

Info Termine können ab sofort vereinbart werden Termine Die neue gynäkologische Praxis, in der Dr. Stephan Ganz, Anna Slutschanski und Walid Jdeed als behandelnde Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe für ihre Patientinnen da sind, eröffnet am 25. Mai im Zentrum für ambulante Medizin Krankenhaus Wermelskirchen (MVZ), Schwanen 5-7. Termine können unter Telefon 02196 / 8820550 vereinbart werden.

Nach dem Tod von Dr. Georgi Tzanov, der lange Jahre Chefarzt der Gynäkologie im Krankenhaus Wermelskirchen war, bevor er als niedergelassener Arzt in der Stadt arbeitete, war ein kassenärztlicher Sitz freigeworden. Den hat das Krankenhaus gekauft. „Und der Bedarf in der Stadt nach einer weiteren gynäkologischen Praxis war wirklich groß“, sagt Klinik-Geschäftsführer Christian Madsen. Die neue Praxis im MVZ schließe nun diese Lücke, „und wir sind glücklich darüber, dass wir diese zusätzliche Leistung für die Patientinnen anbieten können“, sagt er. Auch die drei behandelnden Ärzte freuen sich auf die neuen Aufgabenbereiche im MVZ: „Für uns wird es auch eine tolle Erfahrung, dass wir die Patientinnen beispielsweise nach eine Operation auch in der Praxis weiter betreuen können“, sagt Walid Jdeed, der im Februar als Oberarzt ins Krankenhaus wechselte. „Ansonsten mussten wir die Patientinnen nach einer OP zur weiteren Versorgung zu ihrem behandelnden Arzt schicken“, ergänzt Fachärztin Anna Slutschanski, die es sehr begrüßt, diese Nachsorge nun auch in der Praxis anbieten zu können. „Es ist ein großer Versorgungsvorteil für die Patientinnen“, sagt auch Christian Madsen.