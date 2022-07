Interaktive Karte für Kaarst : „Unfallatlas“ zeigt Schwerpunkte im Stadtgebiet

Der „Unfallatlas“ des Statistikportals zeigt, wo es im Kaarster Stadtgebiet im Jahr 2021 die meisten Unfälle gab. Foto: Statistikportal.de

Kaarst Im neuen „Unfallatlas“ von Bund und Ländern können Bürger sich einen Überblick verschaffen, wo es im Jahr 2021 im Kaarster Stadtgebiet die meisten Unfälle gegeben hat. Auch die Stadt nutzt den „Unfallatlas“, um mögliche Maßnahmen an Schwerpunkten zu ergreifen.

Rund 100 Verkehrsunfälle ereigneten sich im Jahr 2021 im Stadtgebiet, die meisten davon in Kaarst. Das geht aus dem neuen „Unfallatlas“ hervor, den die statistischen Ämter des Bundes sowie der Bundesländer jüngst vorgestellt haben. Das Tool bietet den Bürgern viele Einblicke in die Statistiken. Auf einer interaktiven Karte können sie sich anschauen, wo es in der Nachbarschaft oder auf dem Schulweg des Kindes gekracht hat und in welchen Straßen es am sichersten ist. Unfälle, bei denen mindestens eine Person zu Schaden gekommen ist, werden mit einem roten Punkt markiert. Unter unfallatlas.statistikportal.de kann so Straße für Straße geschaut werden, wo es die meisten Unfälle gab.

Die meisten Unfälle im vergangenen Jahr gab es laut des Statistiktools auf der Kaarster Straße und auf der Neersener Straße (jeweils acht), bei denen teilweise Personen schwer verletzt wurden. Das kann man erkennen, wenn man auf den jeweiligen roten Punkt auf der Straße klickt. Dann wird angezeigt, ob es ein Unfall mit Schwer- oder Leichtverletzten war und ob Pkw oder Radfahrer und Fußgänger involviert waren. Unter anderem war bei einem Unfall auf der Neersener Straße vor fast genau einem Jahr im Juli 2021 ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die beiden Straßen gehören zu dem am meisten befahrenen Straßen im Stadtgebiet, daher ist es keine große Überraschung, dass es dort am häufigsten zu Unfällen kommt. Das gilt auch für die Maubisstraße, die nach dem Kreisverkehr in der Stadtmitte zur Girmes-Kreuz-Straße wird, dort gab es 2021 insgesamt zehn Unfälle mit verletzten Personen.