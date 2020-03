Die Rechtslage : Denkmalschutz setzt Grenzen

Die alte Volksschule in Wardt soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Bei Umbau, Sanierung und Modernisierung eines denkmalgeschützten Hauses können strenge Einschränkungen den Planungen Grenzen setzen.

Manchmal besteht der Denkmalschutz aber auch nur für einen gewissen Teil des Gebäudes. Es muss also von Fall zu Fall entschieden werden. Vielfach wurden schon vor einem Denkmalschutz bauliche Veränderungen vorgenommen. „Es besteht Bestandsschutz. Es gilt der Bauzustand, mit dem das Haus in die Denkmalliste eingetragen wurde“, erläutert Köhren-Jansen. Um dies zu ermitteln und um nicht später rechtliche Probleme zu bekommen, sollte auch hier von Beginn der Planung an die Denkmalschutzbehörde mit eingebunden werden.