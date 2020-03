Fußball : Thomas von Kuczkowski wird neuer Trainer beim SV Grieth

Kalkar-Grieth Der 47-Jährige tritt beim Tabellenzweiten der Kreisliga B im Sommer die Nachfolge von Sascha Horsmann an. Zuletzt stand von Kuczkowski beim Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter an der Linie.

Thomas von Kuczkowski wird zur Saison 2020/2021 Trainer des Fußball-B-Ligisten SV Grieth. Der 47-Jährige war bis Anfang Februar noch Coach beim Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. „Ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, als Trainer aufzuhören. In den vergangenen Monaten und Jahren bin ich so häufig enttäuscht worden. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht auch Leute enttäuscht habe. Aber ich habe einen Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr bereit bin, alles dem Fußball unterzuordnen, wie ich es jahrzehntelang getan habe“, sagt Thomas von Kuczkowski, der in Grieth Nachfolger von Sascha Horsmann wird. Horsmann wechselt im Sommer zum SV Rindern II.