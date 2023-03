Politisches aus dem Sacklager „Hart an der Grenze“ kommt wieder in die Viller Mühle

Seit über 20 Jahren wird die Sendung „Hart an der Grenze“ – Kabarett aus dem Sacklager der Viller Mühle in Goch-Kessel ausgestrahlt. Darauf ist der Erfinder des Formats, Bruno Schmitz, inzwischen besonders stolz. „Bis heute hat die WDR-5-Radioaufzeichnung in der Kabarettszene Kultstatus“, strahlt Schmitz. Fast 80 Radio-Aufzeichnungen habe es in diesen beiden Jahrzehnten gegeben mit weit über 200 Gästen auf der Bühne. Und genau dieses Konzept, diese Mischung ist bei den Zuschauern im Saal, aber auch bei den Hörern draußen an den Radiogeräten beliebt. „Hart an der Grenze“ zählt zu den beliebtesten WDR-Radio-Kabarettsendungen im Sektor, sagt Schmitz. Richtig erlebt man das Sacklager mit seiner unvergleichlichen Ausstattung beim wahnsinnigen Puppenspieler natürlich nur direkt am Tag vor der Bühne auf einer der Bänke im Zuschauerraum. Musikalisch dabei ist Samstag der Kölner Basta-Sänger und Musikkabarettist William Wahl dabei. Die Kölner Kabarettistin Anka Zink analysiert das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Risiko. Ebenfalls am Niederrhein mit dabei ist der Gewinner des „Prix Pantheon 2022“: Alex Stoldt.