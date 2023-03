„Es ist richtig hart“ Wäsche-Geschäft in Kalkar schließt nach über 50 Jahren

Mancher auswärtige Besucher der Stadt mag geschmunzelt haben, wenn er in die Auslage dieses Ladens blickte: Nachtwäsche, Wolle, manchmal Puppenkleider, allerlei Handarbeiten. Besonders schick war wohl kaum etwas, dafür aber vieles so, wie man’s gerne hat, wenn es zu Hause gemütlich sein soll. Christa Rambach verkaufte ihr ganzes Berufsleben lang Schlafanzüge und Nachthemden, Strick- und Häkelmaterial und sehr gerne auch Wärmendes, das die Frauen der Gruppe „Fair Strick“ gefertigt haben. Die müssen ihre Waren jetzt anderswo anbieten, denn Christa Rambach, Inhaberin des Geschäfts Markt 28 in Kalkar, hört auf. Nach fast 52 Jahre in ein und demselben Geschäft.