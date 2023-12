In Brüggen-Bracht Erste Weihnacht mit einer beflügelten Mühle

Entspannt standen die Besucher an den Ständen mit Heißgetränken. Die niederländische Kapelle Baerkes Blo Bend spielte „Let it Snow“, ein Nikolaus besuchte den Markt und las Geschichten vor. Der Verein Burundi-Hilfe bot wie jedes Jahr Pizza aus dem mobilen Lehmofen an, um die durch den Verein unterstützten Projekte in Afrika finanzieren zu können.