Kultur in Hilden Kultur unterm Weihnachtsbaum

Die Stadthalle wird im ersten Halbjahr an vier Abenden zur Theaterbühne. Gezeigt werden in der Schauspielreihe die Stücke „Professor Mamlock“ am 24. Januar und „Madame Bovary“ am 20. April. Im Bereich Boulevard kann man sich freuen auf die Komödien „Die Tanzstunde“ am 15. März und „Das Haus“ am 7. Juni. Die Eintrittspreise hierfür liegen zwischen 17 und 24 Euro. Übrigens bietet das Wahlabo für zwei Veranstaltungen den Beschenkten die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was sie in der Stadthalle sehen wollen.