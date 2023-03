Von Sparkasse bis AOK Das sind die Nebeneinkünfte des Klever Bürgermeisters

Kleve · Bürgermeister müssen ihre Nebeneinkünfte offenlegen, so auch in Kleve. Wolfgang Gebing tat dies in der Ratssitzung. Die verschiendenen Posten und Summen im Überblick.

30.03.2023, 19:58 Uhr

Wolfgang Gebing Foto: Markus van Offern (mvo)

Im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung muss der Bürgermeister seine Nebeneinkünfte anzeigen, wenn diese 1200 Euro übersteigen. Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing stellte seine Nebeneinkünfte jetzt in öffentlicher Sitzung vor.