Kultur in Rheinberg Dreimal Kultur in der Stadthalle

Das Kulturbüro der Stadt weist auf drei Kulturveranstaltungen hin. Der Heinz-Erhardt-Abend „Heute wieder ein Schelm“ mit Jörn Brede beendet am Dienstag, 19. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg das städtische Theaterjahr. An diesem Abend kann man in Erinnerungen an den unvergessenen Heinz Erhardt, einem Kabarettisten und vor allem Komödianten der ersten Stunde schwelgen. Heinz Erhardt war einzigartig, doch seine Lieder und Texte leben auch ohne ihn. Jörn Brede lässt die Werke des 1979 verstorbenen Künstlers wieder aufleben; Sinniges und Hintersinniges, Ernste und Urkomisches, immer unter der Prämisse „Humor ist eigentlich eine ernste Sache“ gesehen.