Umbau geplant Karl-Leisner-Schule in Kleve soll im Herbst umziehen

Die nächste Grundschule in Kleve, die großräumig umgebaut und erweitert werden soll, ist die Karl-Leisner-Schule. Dort wird ab Herbst ein Schultrakt neu gebaut und in den Bestand „geschoben“. 9,4 Millionen Euro soll das Unterfangen kosten, das einen massiven Eingriff in die Bausubstanz darstellt und das die Schule zukunftsfähig machen soll. Jetzt hat sich die Stadt entschlossen, die Schule genauso wie weiland die Montessori-Schule für die Zeit der Bauarbeiten „umzuquartieren“. Man habe damals gute Erfahrungen bei Montessori gemacht und plane das auch bei „Karl-Leisner“ so zu machen. So werde der Unterricht nicht durch die Bauarbeiten gestört, erklärte Bürgermeister Wolfgang Gebing.