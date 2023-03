„Müssen keine Filialen schließen“ Das ist die Jahresbilanz der Volksbank Kleverland

Seit 18 Jahren ist Frank Ruffing in Kleve. Fast zwei Jahrzehnte, in denen der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Kleverland einige Krisen miterlebt hat. Von der Schieflage im eigenen Haus, wegen der Ruffing 2005 als Sanierer an den Niederrhein gekommen war, über die Bankenkrise 2008 und die Staatsschuldenkrise 2011 bis hin zur Corona- und Ukrainekrise. „Immer wenn man etwas nicht erwartet, dann passiert es“, sagt Ruffing. Und blickt zum Beispiel auf den Leitzins, den die EZB innerhalb weniger Monate von -0,5 auf 3,5 Prozent erhöht hat. „Es sind besondere Zeiten und nicht ohne Grund gibt es Bankenpleiten, wie man zuletzt in der Schweiz gesehen hat“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Aber: „Unser Haus ist durch alle Krisen durchmarschiert und geht gestärkt in die Zukunft.“