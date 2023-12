„Es ist Schluss für mich“ Brigitte Büscher hört bei „Hart aber fair“ auf

In den letzten Minuten der „Hart aber fair“-Sendung am Montagabend (11. Dezember 2023) richtete Brigitte Büscher das Wort an die Zuschauer: „Das ist heute mein letzter Tag bei ‚Hart aber fair’“, sagte sie und bedankte sich bei den Zuschauern „für die vielen Jahre“, in denen sie deren Meinung habe einsammeln dürfen. Büscher arbeitete 23 Jahre lang für die Sendung.