Saison in der Region Goch Heimischer Spargel pünktlich zu Ostern auf dem Tisch

„Gerade die frühe Ernte bringt Geld. Später, im Mai, wenn überall ein großes Angebot herrscht, gehen die Preise runter. Dann kann man nur noch über die Menge etwas verdienen“, sagt der Hülmer. Massen von Spargel an die Versteigerung zu liefern sei nicht der Weg, den er gehen wolle, deshalb hat er seine Anbaufläche auch reduziert, wird von 25 Hektar auf künftig 15 bis 20 Hektar runtergehen. „Ich verkaufe lieber an privat und an Stammkunden, mache Geschäfte mit Händlern, denen ich in die Augen sehen kann und wo man zu vernünftigen Preisen kommt, von denen jeder etwas hat“, sagt er. Ein anonymer Chefeinkäufer irgendeiner Handelskette, mit dem man sich am Telefon einigen muss – das sei schwierig und senke die Gewinnmarge.