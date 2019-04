Kleve : Austausch mit Brauer-Haus hat Tradition

kleve Jugendgruppen aus Kleve und Ano Viannos von der griechischen Insel Kreta treffen sich regelmäßig.

(RP) Der gegenseitige Austausch und Besuch von Jugendgruppen aus Kleve und Ano Viannos von der griechischen Insel Kreta hat mittlerweile Tradition: Seit 2010 beteiligt sich das Theodor-Brauer-Haus am Programm „Jugend gestaltet Zukunft – Internationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung“ und hat sich seitdem jährlich mit griechischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen abwechselnd auf der größten griechischen Insel und am Niederrhein getroffen. So auch jetzt in der Karwoche, wo eine 12köpfige Delegation aus Ano Viannos zu Gast in Kleve ist.

Sie leisten europäische Verständigungsarbeit, vor Ort, mit ihren eigenen Händen. In den vergangenen Jahren waren Jugendliche aus Kleve nach Kreta geflogen, um vor Ort zu helfen. 70 Jahre, nachdem deutsche Wehrmachtssoldaten auf der griechischen Insel ein Massaker begangen haben, besuchten die Jugendlichen auch eine Gedenkveranstaltung und legten einen Kranz nieder. Schon vor der Reise hatten sich die Teilnehmenden mit der Geschichte, Wirtschaft und Ausbildung vor Ort auseinandergesetzt. Die deutschen Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Werkbereichen, kommen, haben auf Kreta bereits Spielplätze auf Vordermann gebracht, Wanderwege angelegt und waren in Gebieten aktiv, in denen Waldbrände gewütet haben. Dafür gab es Anerkennung und Dank der kretischen Gastgeber. Der Terminkalender ist in der Besuchswoche der jungen Griechen in Kleve prall gefüllt: So steht neben einer Führung durch die Schwanenstadt und Workshops auch ein Besuch des nationalsozialistischen Dokumentationszentrums in Köln ebenso auf dem Programm wie ein Betriebsbesuch bei KHS in Kleve, ein Nationenfest im Theodor-Brauer-Haus und ein Trip ins benachbarte Nijmegen. Am Ostersonntag startet für die griechischen Gäste dann der Rückflug in die Heimat.