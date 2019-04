Sanktionen : Umweltsünden bleiben ungeahndet

Kleve Die Stadt Mannheim hat die Bußgelder für das Ausspucken von Kaugummis und das Wegwerfen von Zigarettenkippen erhöht. Die Städte und Gemeinden im Kleverland ziehen nicht nach – die meisten Vergehen haben hier keine Folgen.

Auf den Boden gespuckte Kaugummis, einfach weggeworfene Zigaretten und nicht umweltgerecht entsorgter Müll: Zwar ist der Umweltschutz aktuell in aller Munde, was das Beispiel „Fridays for future“ zeigt, doch die Auswirkungen dessen scheinen vielen noch nicht bewusst zu sein. Zudem wird auch das Stadtbild durch achtlos weggeworfene Kaugummis oder Zigaretten nicht unbedingt attraktiver.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Mannheim nun die Bußgelder für das Wegwerfen von Zigaretten von 20 auf 75 Euro und für das Ausspucken von Kaugummis auf den Boden gar auf 100 Euro angehoben. Doch wie sieht es in den Kommunen im Kreis Kleve aus – werden auch die Bürger hier für solche Vergehen zukünftig mit höheren Geldstrafen sanktioniert?

Info Bußgelder für „kleine“ Umweltsünden Sanktionen In den meisten Städten und Gemeinden im Kreis Kleve gibt es lediglich einen Ermessensspielraum für die Bußgelder. Einzig die Stadt Kleve sanktioniert dies mit einem festen Satz: Zehn Euro beträgt dieser.

Tatsächlich befassen sich die meisten Städte und Gemeinden überhaupt nicht mit dem Thema. Zwar werden Geldstrafen verhängt, hierbei gibt es aber keinen festen Betrag. „Gerade im Bereich der illegalen Müllentsorgung gibt es hier eine große Spanne, in der sich die Bußgelder bewegen können“, sagt Andreas Stechling vom Ordnungsamt der Stadt Kalkar: „Wir haben aber alleine aufgrund fehlender Personalkapazitäten Probleme damit, die Leute dabei zu erwischen und dafür verantwortlich zu machen, weswegen es auch noch nicht vorgekommen ist, dass wir jemanden für ein solches Vergehen sanktioniert haben.“ Dem schließt sich Georg Seves vom Ordnungsamt der Gemeinde Bedburg-Hau an: „Wir haben schlichtweg nicht die Leute, um zu kontrollieren, ob jemand ein Kaugummi auf den Boden spuckt oder eine Zigarette weg wirft. Das liegt auch daran, dass sich bisher noch kein Bürger darüber beschwert oder uns darauf aufmerksam gemacht hat – und ohne Anzeige passiert da nichts.“ Ob in Kalkar oder Bedburg-Hau eine Erhöhung der Gelder geplant ist, sei noch unklar. Ebenso nicht zur Debatte steht das Thema im Moment in der Gemeinde Kranenburg: „Es kommt praktisch nicht vor, dass wir jemanden für das Ausspucken von Kaugummi oder das Wegwerfen einer Zigarette belangen“, sagt Willi Fleskes vom dortigen Ordnungsamt: „Anders sieht es im Bereich der illegalen Müllentsorgung aus. Hier können wir gelegentlich noch den Übeltäter dafür belangen und dann mit einem Bußgeld belegen.“

Ebenso ist es bei der Stadt Goch davon abhängig, „was es für eine Art von Müll ist und wie teuer die Entsorgung ist“, so Torsten Matenaers: „Eine Erhöhung der Bußgelder ist aber auch bei Kaugummis und Zigaretten nicht geplant.“

Auch in Kleve sieht es ähnlich aus: „Auf dem Stadtgebiet werden Verwarngelder für etwaige Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung verhängt“, erklärt Pressesprecher Jörg Boltersdorf. In Kleve „ist es derzeit aber nicht angedacht, die Regelbeträge zu erhöhen“, kündigt er gleichzeitig an. Somit zahlen Bürger für das „Verunreinigen von Verkehrsflächen und Anlagen durch Kaugummi oder Zigarettenkippen“ weiterhin zehn Euro.