Theater in der Stadthalle Kleve : Das Känguru war in der Stadthalle

Das Stück „Känguru-Chroniken“ (Archivbild). Foto: Martin Büttner

Kleve Die Aufführung der Burghofbühne Dinslaken war das bestbesuchte Stück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Zum Abschluss der Theatersaison war die Burghofbühne Dinslaken in Kleve zu Gast und spielte die „Känguru-Chroniken“ von Marc-Uwe Kling in der Inszenierung von Mirko Schombert. Mit genau 408 Zuschauern war es mit das bestbesuchte Stück der Saison. Die überwiegende Mehrzahl im Zuschauerraum war mit dem sprechenden Känguru vertraut.

Für diejenigen die es nicht sind: Der Autor, Liedermacher, Kabarettist und Kleinkünstler Kling erfand das „vorlaute Beuteltier“, das über sich selber sagt „Ich bin Kommunist, was dagegen?“. Kling und sein Känguru teilen eine Wohngemeinschaft und haben des Öfteren hitzige, komisch-skurrile, politische Diskussionen. Zuerst erschienen die Känguru-Episoden im Radio, seit 2009 in Buch- und Hörbuchform. Der Autor erhielt 2010 den Deutschen Radiopreis und 2013 den Deutschen Hörbuchpreis. Bei der Aufführung in Kleve war es nicht nur für die Fans ein kultiger Genuss, Julia Sylvester als Känguru in Glitzer-Beutel-Hose über die Bühne hüpfen zu sehen und zu beobachten, wie sie unfassbar viele Schnapspralinen (neben Eierkuchen mit Hackfleisch und Schnitzelbrötchen das Lieblingsessen des Kängurus) in ihren Mund stopft.

Dann lag das bockige Beuteltier wieder in seiner Hängematte, denn es hatte sich ideologisch folgerichtig für das Nichtstun entschieden. Patric Welzbacher spielte den Kleinkünstler, der in gewisser Weise des Autors anderes Ich verkörpert. Ab und zu sprach er das Publikum direkt an und fragte. „Wie war das noch mal? Steht das so im Buch?“, und die Zuschauer blieben die Antwort nicht schuldig.

Krankheitsbedingt ausgefallen war Jan Exner, dafür hatte Malte Sachtleben die Rolle des Souffleurs und Musikers übernommen. Der Souffleur hatte in diesem Fall nicht nur die Aufgabe, den Schauspielern bei Text-Hängern zu helfen, sondern eine in das Stück integrierte Rolle. Er sprach die Schauspieler direkt an, diskutierte, wie bestimmte Szenen gespielt werden sollen, ließ die Zuschauer teilhaben. Es war ein „Theater im Theater“.

Alle anderen Rollen, genau acht an der Zahl, übernahm Markus Penne. „Den spiel ich dir“, war sein Satz, und schon war er Patriot, Psychoanalytiker, die Frau vom Jobcenter oder Herta, die Besitzerin der Stammkneipe des Kleinkünstlers und des Kängurus. Gemeinsam mit Malte Sachtleben an der Gitarre sangen alle vier die Lieder des Kleinkünstlers oder coverten Klassiker der Rock- und Popgeschichte.