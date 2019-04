Offener Garten : Konings-Geburtstag in Koekkoeks Garten

Kleve Zum Geburtstag des niederländischen Königs öffnet Haus Koekkoek den Garten

(RP) Am Geburtstag des niederländischen Königs am Samstag, dem 27. April, und auch am Sonntag 28. April, ist der kleine Stadtpark hinter dem klassizistischen Palais des Malerfürsten wieder für alle zugönglich. Dafür öffnet das B.C. Koekkoek-Haus am Samstag und am Sonntag bereits um 11 Uhr. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen auf der Terrasse lässt sich ein Museumsbesuch in der Ausstellung H.W. Koekkoek (1867-1929) „Maler von Krieg und Frieden“ auch kulinarisch auskosten, sagt die künstlerische Leiterin des B.C. Koekkoek-Hauses, Ursula Geisselbrecht-Capecki. Das Gartencafé wird liebevoll von den ehrenamtlichen Gärtnern des Hauses organisiert. Der Erlös aus der Cafeteria kommt der Arbeit der Gärtner zu. (Öffnungszeit Samstag und Sonntag 11-17 Uhr, bei ermäßigtem Eintritt 3,- Euro).