Euregio-Realschule in Kranenburg : Zwei Meilensteine für die Euregio-Schule

Kranenburg An der Euregio-Realschule in Kranenburg wurden eine von Schülern gestaltete Ausstellung und eine neue Bücherei eröffnet. Schulleiter Ulrich Falk ist stolz auf „das neue Kernstück der Schule“.

Gleich zwei schöne Ereignisse gab es am Donnerstag in der Euregio Realschule in Kranenburg zu feiern. So wurde neben der neuen Schulbücherei auch eine Ausstellung mit von den Schülern gestalteten Kunstwerken eröffnet.

Den Startschuss eines bunten Rahmenprogramms lieferte Schülerin Lilly van Steenhuis, die den Titel „One people, one nation“ sang. Im Anschluss richtete Schulleiter Ulrich Falk ein paar kurze Worte an die zahlreich erschienenen Gäste: „Der für mich persönlich wichtigste Punkt heute ist, dass Kunst Resonanz und damit Weiterentwicklung bedeutet. Dies haben die Schüler und Schülerinnen auf beeindruckende Art und Weise geschafft.“

So konnten die Gäste verschiedenste Arten von Kunst bestaunen. Neben Tierzeichnungen oder dem Arbeiten mithilfe von Farbkontrasten setzten sich die Jugendlichen aus den Klassen fünf bis sieben auch mit Bestandteilen aus der Natur auseinander. Diese wurden anschließend anhand von unterschiedlichen Techniken künstlerisch dargestellt. „Der Spaß und die Kreativität sollten hier an erster Stelle stehen“, erklärt Sharon Ebbers, Lehrerin an der Realschule und zusammen mit ihrer Kollegin Marianne Nijland zuständig für Kunstprojekte: „Der Leistungsgedanke steht in unserer Gesellschaft sehr oft im Mittelpunkt. Dies wollten wir bei unserem Projekt außen vor lassen, sondern stattdessen den Schülern in erster Linie den richtigen Umgang mit Materialien und eine gute Struktur beim Arbeiten näher bringen.“