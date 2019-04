Kleve : Leisner-Klinikum stark in Hüft- und Knieprothesen

kreis kleve Ausgezeichnete Qualität bei der Implantation von Hüft- und Knieprothesen

„Im Rahmen unserer Qualitätskonferenzen besprechen wir anhand der am Computer durchgeführten Prothesenplanung und der Patientenakte jeden Fall bis ins letzte Detail“, erläutert Gaby Küster, die den Behandlungsprozess als Case Managerin steuert. In Deutschland sind mehr als die Hälfte aller Menschen im Alter von über 50 Jahren von Arthrose an mindestens einem Gelenk betroffen. Allein in Deutschland werden jährlich mehr als 200.000 künstliche Knie- und Hüftgelenke eingesetzt. Auch in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin des Karl-Leisner-Klinikums ist die Implantation von Hüft- und Knieprothese ein Schwerpunkt. „Bei Problemen mit Knie und Hüfte muss und sollte man aber nicht warten, bis der Gelenkersatz unausweichlich ist“, betont von Engelhardt. Hüftgelenkspiegelungen, Beinachsenkorrekturen oder Knorpel-Matrixverfahren – moderne Verfahren, die das Team der Klinik intensiv einsetzt – sind für junge und ältere Patienten gleichermaßen interessant. Die Verfahren klingen nach Geometrie und Physik – meinen im Kern vor allem eins: die Verbesserung von Lebensqualität und die Vermeidung oder das Hinauszögern einer Prothese.