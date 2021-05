Ulla-Hahn-Haus : Jugendliche begeistern Gleichaltrige für das Lesen

Monheim Das kostenlose Angebot des Ulla-Hahn-Hauses für Jugendliche beginnt am Dienstag, 18.Mai.

Jugendliche begeistern Gleichaltrige für das Lesen - mit eigenen Ideen und selbst gewählten Formaten. Das ist die Grundidee des Programms „Literanauten“, das vom Bundesjugendministerium gefördert wird. Das Monheimer Ulla-Hahn-Haus wurde als eine der Einrichtungen ausgewählt, in denen junge Menschen an dem Programm teilnehmen können. Beginn ist am Dienstag, 18. Mai. „Es ist großartig, dass unsere Teilnehmer dabei sein können. Wir sind gespannt auf ihre Vorschläge und freuen uns auf den frischen Wind, den sie mitbringen,“ sagt Kirsten Witt, die das Ulla-Hahn-Haus leitet.