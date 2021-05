Nach Tuzla und Zagreb : Neue Flugziele ab Weeze

Ryanair will weitere Ziele von Weeze aus anfliegen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Weeze Der Flughafenchef spricht von guten Nachrichten für Weeze. Ryanair hat zwei neue Ziele ab September bekannt gegeben: Tuzla und Zagreb.

Mit Tuzla in Bosnien und Herzegowina und Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens, hat Ryanair nun – neben der erst kürzlich als neue Destination vorgestellten griechischen Ferieninsel Korfu – zwei weitere Ziele ab dem Airport Weeze ins Programm genommen. Die neuen Flugziele werden ab September angeflogen.

Insgesamt sind in der angelaufenen Sommersaison jetzt 36 Flugziele buchbar. Vier davon – die beliebten Urlaubsziele Antalya, Hurghada, Kreta und Rhodos – werden mit Beginn der Sommerferien erstmals von Corendon Airlines angeflogen. Namhafte Reiseveranstalter bieten mit diesen Flügen auch Pauschalreisen an.

Die Voraussetzungen für eine sichere Urlaubsreise haben sich in den vergangenen Tagen deutlich verbessert. Aktuell ist in vielen Zielregionen ein negativer PCR-Test ausreichend für die Einreise. Bei der Rückreise nach NRW kann überwiegend mit einem Schnelltest nachgewiesen werden, dass man gesund wieder nach Hause gekommen ist. Alle Tests können übrigens auch direkt in der Teststation im Flughafenterminal durchgeführt werden.