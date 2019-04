Stadthalle Kleve : Bravo-Rufe schon zur Pause

Kleve Das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau und der Geiger Nemanja Radulovic begeisterten in der Klever Stadthalle.

Mit der rechten Sehnsucht zum Meer erklang „Costa brava“, spritzig und schwungvoll, während im „Nocturn.Lento“ der Dirigent Moesus das Gefühl der Ausführenden fein forderte und die Melancholie herausholte. Vivaldis kleines Konzert für Streicher „Conca“ und die Sinfonia für Streicher und Basso continuo gelangen als bewegliche Miniaturen, die dem Kammerorchester mit Spielfreude sichtlich lagen – sie scheuten kein Tempo und gaben die Stimmungswechsel der Sätze in schöner Intensität von dem Schwung des Allegro über die melancholische Tiefe des Andante bis zum pointierten Presto an. Faszinierende Höhepunkte des Programms waren dann die beiden Werke, die das Kammerorchester gemeinsam mit Nemanja Radulovic musizierte. Wilde Mähne und lockerer Kleidungsstil – dabei absolut fokussiert, höchst virtuos, mit blitzsauberem Spiel und grandiosen Ideen, einfach im bestem Sinne speziell – das ist Radulovic. So hörte man Bachs Konzert a-Moll BWV 1041, von dem im Grunde jede Note vertraut ist, in ganz neuem, wunderbarem Gewand. Mit einem Effet, der seinesgleichen sucht, mit frischer Energie und dabei tief berührendem Ausdruck. Rasche Tempi, kein Pathos, dafür überraschende Rubati, dazu der warme und voll tönende Klang des Instruments rissen in Summe das Publikum schon zur Pause zu Bravo-Rufen hin.