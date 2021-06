Tag der offenen Gartentür am Sonntag : Privatleute öffnen ihre grünen Oasen wieder für Besucher

Twisteden/Kreis Kleve Beim „Tag der offenen Gartentür“ können sich Besucher an grünen Oasen von Privatleuten erfreuen. Dem Kreisverband Kleve für Heimatpflege geht es auch um Aufklärungsarbeit gegen „Schotterplätze“.

Am Sonntag ist das Ehepaar aus Twisteden bei der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ mit dabei und lässt sich von Besuchern löchern, wie und warum sie den Garten so angelegt haben, wie er ist. Das sei die große Stärke der Veranstaltung, erklärt Josef Jörissen vom Vorstand des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege, der die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „Offene Gärten im Kleverland“ koordiniert. Wenn man in einem schönen Garten ist, ist auch gleich der Ansprechpartner da, der einem etwas über die Entstehung die Idee erzählen kann, warum der Garten so aussieht, wie er aussieht. Außerdem soll die Aktion ein Gegenentwurf sein zu den „Gärten des Grauens“, zu denen der Kreisverband eine Stellungnahme abgegeben hat. Gemeint sind Stein- oder Schottergärten. Die Devise des Verbandes lautet: „Weg mit den Steinen aus den Vorgärten“. Gründe werden zahlreiche genannt, zum einen sei die untergelegte Folie in der Regel aus Kunststoff und wenig umweltverträglich, Bienen und Insekten fehlt wieder ein Stück Lebensraum und das Kleinklima heize sich um drei bis fünf Grad auf.