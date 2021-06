Tierfutterhersteller aus Kevelaer : Mera aus Kevelaer stellt Geschäftsführung neu auf

Kevelaer Der Tiernahrungshersteller aus Kevelaer war bei der Branchenmesse Interzoo erstmals in der neuen Zusammenstellung der Geschäftsführung vertreten.

Die Optimierung der internen Firmenstruktur, stetige Erweiterung der Produktpalette sowie das Vorantreiben des Unternehmens bezüglich einer noch nachhaltigeren Produktion und Produkten: Das waren die Themen, die das unabhängige Familienunternehmen auf der diesjährigen Messe präsentierte. „Wir haben uns zunächst sehr darüber gefreut, dass wir nach über einem Jahr Pandemie die Möglichkeit zum direkten Austausch hatten“, sagt Felix Vos. „Es war schön zu sehen, dass die digitale Interzoo von Firmen und Händlern gut angenommen wurde, auch wenn eine digitale Messe natürlich nicht mit einer Präsenzmesse zu vergleichen ist, da diese sehr stark von zwischenmenschlichen Begegnungen geprägt ist, die digital in der Form nicht stattfinden können. Trotzdem konnten wir die Messe gut nutzen, um neue Kontakte zu knüpfen, aber auch um uns inspirieren zu lassen und uns über verschiedene Themen zu informieren.“ Bei Mera seien die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt, heißt es. Schon lange wird in Kevelaer mit Grünstrom produziert. Seit 2019 ist der Tiernahrungshersteller als erstes Unternehmen der Branche nach ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zertifiziert, und seit Juni 2020 ist die Produktion am Standort in Kevelaer vollumfänglich klimaneutral gestellt.