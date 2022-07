Tipps für heiße Tage : So sparen Sie Wasser im Garten

Blumen gießen im Garten (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Karl-Josef Hildenbrand

Service Düsseldorf Ohne Gießen klappt es nicht mit dem blühenden Garten - schon gar nicht im Hochsommer. Doch wenn Sie ein paar Tipps beherzigen, lässt sich im Garten viel Wasser sparen. Wir zeigen Ihnen, wie man es anstellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dagmar Haas-Pilwat

Kein Regen in Sicht, dafür umso mehr Hitze: In Italien ist das Wasser knapp, in Portugal brennen die Wälder und in einigen deutschen Städten werden die Bürger um Mithilfe gebeten: Sie sollen die Stadtbäume durch Bewässerung vor dem Austrocknen bewahren. Ein heißer Sommer bedeutet für Gartenbesitzer vor allem eins: viel Gießen – und das geht ins Geld.

Denn auch wenn oftmals eine Regentonne bereit steht, werden die meisten Blumen, Sträucher, Bäume und Hecken mit Leitungswasser gegossen. Je nachdem, wie hoch der aktuelle Wasserpreis ist, kann das schnell teuer werden. Wie lässt sich am besten Wasser sparen? Ein paar Tipps.

Garten wassersparend gestalten

Wer viel Schatten durch großkronige Bäume schafft, reduziert die Verdunstung aller Pflanzen, die unter dem Baum wachsen - und damit den Wasserverbrauch. Bodendecker in Beeten oder auf dem Boden verteilter Rindenmulch sorgen dafür, dass seltener gegossen werden muss. Wer bereits vorsorglich auf trockenliebende Pflanzen zurückgreifen möchte, sollte auf mediterrane Gewächse setzen, zum Beispiel Lavendel, Rosmarin oder Salbei. Diese brauchen nämlich grundsätzlich weniger Wasser.

Regenwasser zum Bewässern nutzen

„Mit Blick auf den Klimawandel ist auf jeden Fall ein gutes Wassermanagement zu empfehlen", sagt Pia Präger vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. „Niederschlagswasser von Pflasterflächen und Dächern lässt sich beispielsweise in Zisternen sammeln. Während der heißen Monate kann dann mit einer professionell eingestellten automatischen Bewässerungsanlage der Garten individuell und nach Bedarf wassersparend direkt aus der Zisterne bewässert werden."

Tatsächlich ist die Nutzung von Regenwasser die einfachste Methode, um (Trink-)Wasser im Garten zu sparen. Das Umweltbundesamt warnt jedoch davor, Regenwasser von mit Kupfer, Zink oder Dachpappe gedeckten Dächern zu verwenden – es könnte Schadstoffe enthalten.

Richtiger Zeitpunkt zum Gießen

Wer zum richtigen Zeitpunkt gießt, kann Wasser sparen: Untersuchungen haben ergeben, dass bei der Rasenbewässerung am Mittag bis zu 90 Prozent der Wassermenge ungenutzt verdunstet. Besser sind die Morgen- und Abendstunden. Mit einer Zeitschaltung kann der Rasensprenger auch nachts aktiviert werden. So bleibt die Verdunstung minimal. Ein handelsüblicher Rasensprenger sollte etwa 1,5 Stunden laufen.

Ein grüner Rasen braucht nun mal viel Wasser - vor allem, wenn er raspelkurz geschnitten ist. Wenn das Gras etwas länger wächst, ist es resistenter gegen Trockenheit und kann mehr Wasser speichern. Im Sommer dürfen die Halme deshalb ruhig fünf Zentimeter lang werden.

Pflanzen wählen, die Trockenheit gut vertragen

Besonders durstige Pflanzen wie Hortensien und Rhododendren sollten Sie nur an halbschattige Plätze setzen. An heißen Standorten in voller Sonne gedeihen am besten robuste Steppen- oder Steingartenpflanzen. Tiefwurzler wie Kirschlorbeer, Eibe, Rosen oder Lupinen versorgen sich bei Trockenheit mit Wasser aus den unteren Erdschichten. Als äußerst trockenheitstolerant gelten Stauden und Gräser aus der nordamerikanischen Prärie und Steppe. Sie müssen selbst bei starken Hitzeperioden kaum bis gar nicht gegossen werden.

Bewässerungsschlauch im Garten benutzen

Sogenannte Perl- oder Sprühschläuche sind perfekt für die sparsame und trotzdem effektive Bewässerung von Beeten geeignet. Durch feine Sprühstrahlen - beispielsweise 13 Löcher pro Meter - wird das Wasser gleichmäßig und direkt in die Erde verteilt und verdunstet nicht gleich an der Oberfläche. Wer zusätzlich eine Zeitschaltuhr integriert, braucht sich in Zukunft nicht mehr selbst ums Gießen kümmern.

Hacke und Grubber helfen gegen Austrocknung

Vor allem Gemüsebeete werden von Hitzewellen nicht selten in Mitleidenschaft gezogen. Wer sie regelmäßig mit Hacke und Grubber pflegt, hält das Unkraut in Schach und der Boden trocknet nicht so schnell aus. Die Geräte zerstören die feinen Wasserkanäle (Kapillare) in der obersten Erdschicht und senken so die Verdunstung. Am besten bearbeitet man das Gemüsebeet nach einem Regenguss, wenn sich die Erde mit Wasser vollgesaugt hat.

Ein Wasserzähler im Garten spart Geld

Mit einem Gartenwasserzähler lassen sich Abwassergebühren sparen: Ohne ein solches Gerät werden diese Gebühren nämlich für das gesamte Leitungswasser erhoben, das vom normalen Wasserzähler erfasst wird: Also nicht nur für das echte Abwasser, das durch die Toilette, die Badewanne und andere Abflüsse fließt - sondern auch für jenes Leitungswasser, mit dem Sie den Garten wässern. Dabei versickert dieses im Boden und belastet das städtische Abwassersystem nicht weiter.